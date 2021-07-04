Учения Sea Breeze-2021 демонстрируют наше единство в противостоянии военным угрозам в Черном море, - Зеленский

Международные военные учения Sea Breeze-2021 демонстрируют единство Украины и партнеров в противостоянии военным угрозам, которые усиливаются в Черноморском регионе в связи с агрессивными действиями Российской Федерации.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на торжествах по случаю Дня ВМС Украины в Одессе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Sea Breeze-2021 демонстрируют наше единство в противостоянии военным угрозам, усиливающимся в Черноморском регионе из-за его милитаризации и из-за агрессивных действий Российской Федерации. Это показывает всем нашу непреклонность в отстаивании норм, принципов международного права, это показывает всем, что мы не допустим ограничения свободы судоходства в Черном море и узурпации суверенного права Украины как морского прибрежного государства", - сказал Зеленский.

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По его словам, нынешние учения Sea Breeze являются самыми масштабными за всю историю их существования.

"В той или иной роли в них кроме Украины и США участвуют Великобритания, Турция, Германия, Франция, Грузия, Румыния, Болгария, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Канада, Австралия, Израиль, Италия, Дания, Швеция, ОАЭ Япония, много-много наших партнеров, друзей стран-членов Альянса", - отметил глава государства.

По его убеждению, эти учения являются очередным испытанием для украинских военных моряков на совместимость с лучшими флотами мира и проверкой качества их действий в составе многонационального соединения.

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Зеленский отметил, что в целом во время проведения совместных учений с партнерами, странами НАТО, наблюдается рост совместимости органов управления, кораблей и подразделений, утверждение стратегического курса Украины относительно членства в НАТО.

Президент подчеркнул, что главное, чего достигается на таких учениях, - это защита моря и приморских областей Украины.

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