Учения Sea Breeze-2021 демонстрируют наше единство в противостоянии военным угрозам в Черном море, - Зеленский
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на торжествах по случаю Дня ВМС Украины в Одессе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Sea Breeze-2021 демонстрируют наше единство в противостоянии военным угрозам, усиливающимся в Черноморском регионе из-за его милитаризации и из-за агрессивных действий Российской Федерации. Это показывает всем нашу непреклонность в отстаивании норм, принципов международного права, это показывает всем, что мы не допустим ограничения свободы судоходства в Черном море и узурпации суверенного права Украины как морского прибрежного государства", - сказал Зеленский.
По его словам, нынешние учения Sea Breeze являются самыми масштабными за всю историю их существования.
"В той или иной роли в них кроме Украины и США участвуют Великобритания, Турция, Германия, Франция, Грузия, Румыния, Болгария, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Канада, Австралия, Израиль, Италия, Дания, Швеция, ОАЭ Япония, много-много наших партнеров, друзей стран-членов Альянса", - отметил глава государства.
По его убеждению, эти учения являются очередным испытанием для украинских военных моряков на совместимость с лучшими флотами мира и проверкой качества их действий в составе многонационального соединения.
Зеленский отметил, что в целом во время проведения совместных учений с партнерами, странами НАТО, наблюдается рост совместимости органов управления, кораблей и подразделений, утверждение стратегического курса Украины относительно членства в НАТО.
Президент подчеркнул, что главное, чего достигается на таких учениях, - это защита моря и приморских областей Украины.