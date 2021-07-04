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"Не исключаем провокаций со стороны России", - Командующий ВМС Украины Неижпапа об учениях Sea Breeze

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"Не исключаем провокаций со стороны России", - Командующий ВМС Украины Неижпапа об учениях Sea Breeze
Вдоль побережья Крыма находятся боевые корабли Черноморского флота, а также корабли Балтийского и Северного флотов Российской Федерации, которые наблюдают за ходом международных учений Sea Breeze.

Об этом командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Таким образом, провокаций со стороны Российской Федерации не исключаем: на этот случай на кораблях участников Sea Breeze существуют определенные отработанные процедуры", – сказал он.

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Напомним, 2 июля представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий сообщил, что из-за учений Sea Breeze Россия вывела в Черное море все свои корабли. Он отметил, что во время учений Россия отрабатывает разные способы поражения группировок, которые создаются в Черном море, но ее попытки продемонстрировать силу не соразмерны с потенциалом стран, которые принимают участие в Sea Breeze.

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  • Вася Шевченко f77d76ba
    4 липня багате на професійні свята...
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  • Яр Холодний
    Коли тільки Командувача ВМС тільки призначили, мав "щастя" прочитать на одному ресурсі діалог двох кацапів, що пробували "потролить" його прізвище:
    - Ты представляешь до чево хахлы тупые? Что ни фамилия - то и идиотство! "Неижпапа"!
    - Ага! Откровенно в каннибализме признаются!
    Не витримав - "вставив п"ять копійок":
    - Тупые - это вы кацапы! "Папа" - это устаревшее "ласкательно-уменьшительное" наименование белого хлеба в украинском языке! Так именовали его при общении с маленькими детьми, которым ещё было тяжело выговаривать сложные слова А подобные шутливые фамилии давали в Запорожской Сечи казакам при записи в реестр - если он хотел скрыть своё настоящее происхождение И означает оно - "Неешьхлеба" Так кто тут " ТУПЫЕ ИДИОТЫ"?!!!
    "Заткнулися"
  • Вася Шевченко f77d76ba
    "Не исключаем провокаций со стороны России", - Командующий ВМС Украины Неижпапа об учениях Sea Breeze - Цензор.НЕТ 1254"Не исключаем провокаций со стороны России", - Командующий ВМС Украины Неижпапа об учениях Sea Breeze - Цензор.НЕТ 7535

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