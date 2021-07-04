Зеленский: Украина не допустит ограничения Россией свободы судоходства в Черном море

Украина не позволит Российской Федерации ограничивать свободу судоходства в Черном море и будет отстаивать нормы и принципы международного права.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время своего выступления в Одессе.

Как подчеркнул глава государства, военные учения Sea Breeze, которые сейчас Украина вместе с международными партнерами проводит в Черном море, демонстрируют украинское достоинство в противостоянии военным угрозам, усиливающихся в Черноморском регионе из-за его милитаризации и из-за агрессивных действий Российской Федерации.

"Это показывает всем нашу непоколебимость в отстаивании норм и принципов международного права. Это показывает, что мы не допустим ограничения свободы судоходства в Черном море и узурпации суверенного права Украины как морского государства",- заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не исключаем провокаций со стороны России", - Командующий ВМС Украины Неижпапа об учениях Sea Breeze