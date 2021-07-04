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Зеленский: Украина не допустит ограничения Россией свободы судоходства в Черном море

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Украина не позволит Российской Федерации ограничивать свободу судоходства в Черном море и будет отстаивать нормы и принципы международного права.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время своего выступления в Одессе.

Как подчеркнул глава государства, военные учения Sea Breeze, которые сейчас Украина вместе с международными партнерами проводит в Черном море, демонстрируют украинское достоинство в противостоянии военным угрозам, усиливающихся в Черноморском регионе из-за его милитаризации и из-за агрессивных действий Российской Федерации.

"Это показывает всем нашу непоколебимость в отстаивании норм и принципов международного права. Это показывает, что мы не допустим ограничения свободы судоходства в Черном море и узурпации суверенного права Украины как морского государства",- заявил Зеленский.

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Автор: Вадим Куц

Топ комментарии

  • Ustym Karmaliuk
    и ножкой топнул?
  • Amber
    Про обстріли на Донбасі, ЗЕлений страус мовчить🙁
    Третій день обстріли в напрямку Авдіївки, в тому числі - цивільних будинків.
    Жодної реакції від керівництва держави, і, зокрема від "верховного головнокомандуючого".
    Зате два звернення від нього до футбольної збірної, максимально висвітлювані офіційними джерелами.
    Замість "закінчення війни" - свідоме ігнорування війни.
    В.Прозапас
  • Super Gut
    Этому идиоту могут верить только такие же идиоты как и он сам. По факту, зеЛох сделал за два года все, чтобы у нас не только не было флота, но и провокорабельной защиты - "нептун".
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