За сутки от COVID-19 в Киеве умер один человек, выявлено 126 новых случаев, выздоровели 104 человека, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 126 больных коронавирусом. Умер один человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"126 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умер один человек. Всего за период пандемии в городе 5 199 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 214 524", - сообщил Кличко.

Заболела 71 женщина в возрасте от 18 до 89 лет, 51 мужчина в возрасте от 18 до 84 лет. А также 2 девочки возрастом 4 месяца и 2 года и 2 мальчика 4 и 12 лет.

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В больницы столицы госпитализировали одного больного коронавирусом. А также 38 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 104 человека. В целом коронавирус преодолел 205 301 житель столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 34, в Оболонском - 22 и в Святошинском районе - 21 случай", - отметил Кличко.

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