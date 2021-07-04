Будущее Украины зависит от способности использовать море в рамках международного права, - Таран поздравил с Днем ВМС

Будущее Украины как суверенного государства напрямую зависит от способности свободно использовать море в рамках международного права, а его соблюдение в Азово-Черноморском регионе могут обеспечить Военно-морские силы Вооруженных сил Украины при поддержке государств-членов Североатлантического альянса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в поздравлении министра обороны Украины Андрея Тарана по случаю Дня ВМС ВСУ.

По его словам, основными направлениями развития ВМС Украины на долгосрочный период является усиление способностей корабельного состава, береговой компоненты и морской авиации.

В частности, рассматривается строительство силами отечественного оборонно-промышленного комплекса, закупка и получение средствами международной технической помощи новых кораблей: ракетных катеров нового поколения, десантных кораблей разных классов, кораблей и катеров патрульного класса, безэкипажных подводных аппаратов и новых типов судов обеспечения. Для этого реализуются совместные масштабные проекты с украинскими предприятиями, США, Великобританией, Турцией.

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Относительно береговой компоненты ВМС, по словам Тарана, военные части уже оснащаются новейшими образцами вооружения, в частности береговыми ракетными комплексами наземного базирования "Нептун" с противокорабельными ракетами Р-360. В перспективе украинский берег будут защищать 122-мм реактивные системы залпового огня и 155-мм самоходные артиллерийские установки украинского производства, добавил министр.

Также, по его словам, крайне важным является развитие авиационной компоненты, прежде всего, обеспечение летной годности и модернизации имеющегося парка летательных аппаратов, приобретение специализированных вертолетов, разработка нового отечественного патрульного самолета. Также вскоре в состав морской авиационной бригады будут включены беспилотные авиационные комплексы "Байрактар".

"ВМС являются незаменимой составляющей обороны Украины и важным военно-политическим механизмом в Азово-Черноморском регионе. Они утверждают Украину как независимую морскую державу на мировой арене. В 2021 году у ВМС есть значительные результаты развития и усилении возможностей. Флот пережил сложные времена и развивается сегодня благодаря людям: вам - матросам, офицерам, адмиралам. И вы приближаете реализацию будущего украинских ВМС уже сегодня", - говорится в поздравлении.

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