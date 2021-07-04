За шесть лет личный состав Нацполиции изменен на 40%, - Аваков
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков сегодня, 4 июля, поздравляя Национальную полицию с днем создания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ.
"Шесть лет назад мы начали создание Национальной полиции Украины как принципиально нового, высокотехнологичного, удобного для человека, современного полицейского сервиса. Это крайне сложная задача - построить новое на базе старой, крайне разбалансированной системы, удерживая баланс, не теряя эффективности, сохраняя опыт настоящих специалистов", - отметил Аваков.
Министр также сообщил результаты работы полицейских. В частности, за шесть лет существования Национальной полиции Украины:
- обработано более 47 миллионов вызовов граждан;
- раскрыто более 562 тысячи преступлений;
- проведено почти 10 тысяч спецопераций спецподразделения КОРД и освобождены 129 заложников;
- прекращена деятельность более 1 400 преступных групп и организаций;
- изъято 23 тонны наркотиков общей стоимостью 11 миллиардов гривен;
- выявлено свыше 30 тысяч киберпреступлений;
- изъято более 38 тысяч единиц оружия и 9 тонн взрывчатки;
- разысканы и возвращены родителям более 66 тысяч детей;
- обеспечена безопасность при более 36 тысяч массовых мероприятий, в которых приняли участие около 100 миллионов граждан.
"Многие амбициозные задачи уже выполнены, теперь мы реализуем важный проект формирования единого пространства безопасности для территориальных общин. Проект "Полицейский офицер общества" уже воплощен в 279 общинах, уровень доверия к ним составляет 70%", - сказал Аваков.
По словам главы МВД, 56 тысячи полицейских несли службу в зоне АТО/ООС.
"Хочу поздравить ребят, которые выбрали для себя сложное и достойное жизненное дело - служить закону и защищать человека! Они ежедневно на страже, ежедневно под риском, ежедневно на передовой войны: и с врагом-агрессором РФ, и с внутренними врагами. Там, где тяжело, они первые!", - отметил Аваков.