Новости

Зеленский поздравил Байдена и американский народ с Днем независимости

2 09856
Зеленский поздравил Байдена и американский народ с Днем независимости
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента США Джо Байдена и американский народ с Днем независимости, отметив, что "наши страны объединяют демократические ценности и стремление к свободе".

Об этом он написал в своем Twitter в воскресенье, 4 июля, информирует Цензор.НЕТ.

"Искренние поздравления президенту США Джо Байдену и американскому народу с Днем независимости! Наши страны объединяют демократические ценности и стремление к свободе. Наша дружба и стратегическое партнерство творят общую историю успеха", - написал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США в следующем году начнут передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI, - Зеленский

Он также добавил, что благодарен США за неизменную поддержку суверенитета Украины.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • NonCFist
    С днюхой, США.
  • віктор федорович 31ee1569
    ти єл хазяйствєннає мила?!
  • Show ea73f4f7
    тихо лапоть ,немцы в Подмосковье
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости