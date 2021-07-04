Роль Нацполиции в обеспечении нацбезопасности в условиях гибридной российской агрессии - сверхважна, - Таран

Министр обороны Украины Андрей Таран поздравил сотрудников Национальной полиции с профессиональным праздником и 6-й годовщиной создания НПУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"За этот, казалось бы короткий промежуток времени, полицейские получили уважение и авторитет среди населения Украины. Это достигалось неутомимым и ежедневным трудом правоохранителей, которые рискуя своей собственной жизнью, становятся на защиту законности и правопорядка в интересах народа.

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Полиция сегодня выполняет свои обязанности, обеспечивает правопорядок в очень сложное для нашей страны время. Правоохранителям приходится реагировать на многие вызовы и угрозы, ведь вопрос национальной безопасности в условиях гибридной войны, которую ведет против нас Российская Федерация, крайне важен в сегодняшних условиях.

Вместе с Вооруженными Силами Украины и другими военными формированиями, подразделения Национальной полиции Украины принимают участие в мероприятиях операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей, проявляя личную храбрость, доблесть и преданность украинскому народу. Желаю вам успехов в профессиональной деятельности, новых свершений и достижений во имя мира и процветания нашей Украины. Искренне желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, счастья, неисчерпаемой энергии, мирного неба над головой, благополучия и согласия. Пусть в ваших домах всегда царит благополучие и семейный уют. Честь и благодарность всем работникам Национальной полиции Украины за доблестную службу", - отметил Таран в своем поздравлении.

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