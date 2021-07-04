Зеленский должен остановить противозаконное введение акциза на "зеленую электроэнергию", - Гончаренко

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль должны остановить противозаконную идею ввести акцизный сбор на производство "зеленой" электроэнергии в Украине, что является нарушением условий ранее подписанного меморандума с иностранными инвесторами, а также фискальным шантажом инвесторов.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее письмо написал народный депутат Украины Алексей Гочаренко.

"Иностранные инвесторы еще с 2014 года осуществляли инвестиции в источники возобновляемой энергии в Украине. Но за последний год ситуация значительно ухудшилась", - заявил Гончаренко.

По его словам, одной из важнейших проблем, которую нужно решить - это отказаться от внедрения акцизного налога на продажу электроэнергии, полученной из альтернативных источников энергии.

"Во-первых, введение такого налога значительно ухудшит регуляторную среду для деятельности производителей ВИЭ. Во-вторых, новый "акциз" противоречит Меморандуму, который был подписан между государством и инвесторами", - пояснил нардеп.

По его словам, власти также должны сконцентрировать свои усилия на обеспечении текущих выплат производителям ВИЭ за отпущенную электроэнергию, а также выплат накопленной задолженности в 2020 году в размере 17,8 млрд грн.

"Кроме Зеленского и Шмыгаля, направил запрос министру финансов Марченко, председателю Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Тарасюку и председателю Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцеву. Надеюсь на ответную реакцию и быстрое решение проблемы", - отметил Гончаренко.

Напомним, Кабинет Министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля настоящий законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

Ранее профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, навредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное внедрение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).