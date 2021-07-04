"Слуга народа" Брагар задержан за вождение в состоянии наркотического опьянения. Депутат написал заявление на патрульных, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Новини.LIVE.
Остановили народного избранника за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что Брагар находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование.
В распоряжение издания попал протокол полиции, в котором утвердили состояние наркотического опьянения.
В то же время, по информации полиции, экспертиза даст результат через 3-4 суток. Пока же у Брагара забрали водительское удостоверение.
Кроме того, полицейские рассказали, что от депутата и его помощника поступали угрозы в сторону правоохранителей. Сам помощник разговаривал с патрульными на повышенных тонах - это снял на видео корреспондент LIVE.
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Нардеп также решил написать заявление на патрульных в Дарницком управлении полиции.
Еще во время инцидента всплыла интересная деталь: депутат ездил не на своем автомобиле. Иномарка Toyota Camry зарегистрирована на Лысенко Михаила Борисовича, 1991 года рождения. Кто это такой и какое отношение имеет к депутату - осталось неизвестным.