Более 10 тысяч украинцев вакцинировались в Польше

В Польше по состоянию на 30 июня частично или полностью вакцинировались почти 30 тыс. иностранцев, из которых наибольшую группу составляют граждане Украины.

Об этом говорится в ответе Минздрава Республики Польша на информационный запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"До конца июня в общем 29212 иностранцев воспользовались правом вакцинироваться против COVID-19 в Польше. Наибольшую группу составляют граждане Украины. Первую дозу вакцины или однократной вакцины Janssen (Johnson&Johnson) получили 10632 гражданина Украины, в то же время две дозы - 1797 украинцев", - сообщили в Минздраве.

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Украинцы вакцинируются в Польше на тех же основаниях, что и граждане страны. Вакцина для них бесплатная. Иностранцы, имеющие польский идентификационной код (PESEL), получают электронное направление на вакцинацию автоматически. В противном случае нужно получить направление лично у врача первого контакта на основании загранпаспорта.

На сегодняшний день в Польше сделаны почти 30 млн вакцинаций, полностью иммунизировались более 13,7 млн человек.

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