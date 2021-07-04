В Кремле заявили о разочаровании Путина Зеленским

В Кремле заявили, что у президента РФ Владимира Путина со временем изменилось отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1" ВГТРК отметил, что Зеленский сначала выглядел как очень современный демократичный президент, который несет порядок и демократию в свою страну.

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"И, конечно, вот этот настрой, он явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела", - сказал Песков.

Вместе с тем, по словам Пескова, причиной разочарования Путина стали не высказывания Зеленского, а якобы нежелание Украины выполнять Минские договоренности. "Украина последовательно пытается размывать важность Минских договоренностей, говоря о том, что нужно их чем-то заменить, что они уже вроде как неживые, эти Минские договоренности", - отметил он.

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Он также отметил, что Москву не очень волнует, что Россию называют страной-агрессором. "Это тоже, наверное, ничего страшного, пусть говорят", - подчеркнул представитель Кремля.