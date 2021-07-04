Кабмин утвердил порядок обустройства средств беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью к зданиям и транспорту, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабмин утвердил порядок устройства средств беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью к зданиям и транспорту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шмыгаль отметил: "Создаем безбарьерную среду в Украине. Правительство утвердило порядок обустройства средств беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью к зданиям и транспорту".

Он продолжил: "Документ предусматривает единые правила для строительства инфраструктуры, которая будет одинаково доступна для всех людей. Наличие физических препятствий просто недопустимо".

"Совместно с Первой леди Еленой Зеленской и общественностью мы внедряем современные подходы и практики в соответствии с Национальной стратегией по созданию безбарьерного пространства в Украине до 2030 года", - резюмировал Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве появится новый инклюзивный туристический маршрут