Украинец погиб на стройке в Польше

Гражданин Украины был раздавлен гидравлическим подъемником во время работы на железнодорожном виадуке в Вронках. В результате 39-летний украинец погиб.

Об этом сообщает tvp.info со ссылкой на пресс-секретаря уездного управления полиции в Шамотулы, передает Цензор.НЕТ.

Трагедия произошла в субботу днем. Сообщение в полицию поступило в 17 часов.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют причины и обстоятельства трагедии. Об этом деле были проинформированы Национальная инспекция труда и прокуратура Польши.

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