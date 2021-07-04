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Украинец погиб на стройке в Польше

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Украинец погиб на стройке в Польше
Гражданин Украины был раздавлен гидравлическим подъемником во время работы на железнодорожном виадуке в Вронках. В результате 39-летний украинец погиб.

Об этом сообщает tvp.info со ссылкой на пресс-секретаря уездного управления полиции в Шамотулы, передает Цензор.НЕТ.

Трагедия произошла в субботу днем. Сообщение в полицию поступило в 17 часов.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют причины и обстоятельства трагедии. Об этом деле были проинформированы Национальная инспекция труда и прокуратура Польши.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    RIP
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Вот погибают украинцы в Польше не хотят работать на шахтах Ахметова!
  • Valery Greff
    Сча набегут антипрививочники и свяжут это с тем, что 10 тыс заробитчан в Польше привились.
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