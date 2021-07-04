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Поток нелегалов из Беларуси в Литву не прекращается - за сутки задержано 160 человек

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Поток нелегалов из Беларуси в Литву не прекращается - за сутки задержано 160 человек
Литовские пограничники задержали 160 мигрантов с территории Беларуси, которые незаконно пересекли границу, с утра субботы до утра воскресенья.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Delfi.

Многие мигранты, задержанные пограничниками, рассказывают похожие истории о том, почему выбрали Литву для своих нелегальных поездок. Они якобы учились в высших учебных заведениях Гродно, а недавно местные власти ввели новую плату для таких студентов.

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Они также якобы были выселены из студенческих общежитий и вынуждены были покинуть Беларусь. Такие мигранты говорят, что из-за близости Гродно к Литве они выбрали эту страну, а не, например, Польшу.

Все иностранцы будут проверены на COVID-19 и изолированы до получения результатов.

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Топ комментарии

  • Андрей Кайнаран
    Лукашеску мстит, и его псы гонят в Литву нелегалов.
  • дмитрий иванов 527db324
    Когда имеешь дело с неадекватным соседом, то и меры по охране и обороне границы надо принимать соответствующие. Нас тоже касается
  • roadstar
    И.......есть решение!!! Это благоустройство.....самой границы. У вас есть готовые трудовые руки, которые ЯРОСТНО хотят блогоустроить вашу любимую ими границу своим прилежным трудом. И разумеется заработать обратно на билет......что в э том плохого????
    Они уже там на месте?
    Более того развесте вдоль границы объявления, что требуется разнорабочие строительного профиля. Я вам гарантирую ваша граница будет самой лучшей в ЕС.
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