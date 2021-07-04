Поток нелегалов из Беларуси в Литву не прекращается - за сутки задержано 160 человек

Литовские пограничники задержали 160 мигрантов с территории Беларуси, которые незаконно пересекли границу, с утра субботы до утра воскресенья.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Delfi.

Многие мигранты, задержанные пограничниками, рассказывают похожие истории о том, почему выбрали Литву для своих нелегальных поездок. Они якобы учились в высших учебных заведениях Гродно, а недавно местные власти ввели новую плату для таких студентов.

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Они также якобы были выселены из студенческих общежитий и вынуждены были покинуть Беларусь. Такие мигранты говорят, что из-за близости Гродно к Литве они выбрали эту страну, а не, например, Польшу.

Все иностранцы будут проверены на COVID-19 и изолированы до получения результатов.

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