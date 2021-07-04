Зеленский 5 июля примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика"

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 5 июля, примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика", который будет проходить в столице три дня.

Как передает Цензор.НЕТ, о сообщается на сайте главы государства.

"Основными темами мероприятия станут стратегические цели Украины, в частности интеграция в Европейский Союз и НАТО, практические измерения внешней политики, а также энергетическая безопасность. Кроме того, на форуме будут обсуждаться вопросы поддержки украинского бизнеса на внешних рынках как приоритет внешней политики, энергетической дипломатии, а также развитие логистических возможностей Украины и вероятные общие транспортные и инфраструктурные проекты", - говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие представители Офиса президента, Министерства иностранных дел Украины и других ведомств, народные депутаты, представители Европейского Союза, международные партнеры и эксперты.

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