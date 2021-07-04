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"Слуги народа - партия аферистов, мошенников и наркоманов", - Дубинский

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"Слуги народа - партия аферистов, мошенников и наркоманов", - Дубинский
Народный депутат Украины Александр Дубинский прокомментировал ситуацию с коллегой из "СН" Евгением Брагаром, которого задержали по подозрению в вождении в состоянии наркотического опьянения.

Как передает Цензор.НЕТ, свою позицию Дубинский изложил в Фейсбуке.

Он отметил: "Депутат СН Брагар, который предлагал продать собаку и заплатить за коммуналку - остановлен полицией за вождение в состоянии наркотического опьянения.

Что для меня многое теперь обьясняет…

Партия Аферистов, Мошенников и Наркоманов".

Слуги народа - партия аферистов, мошенников и наркоманов, - Дубинский 01

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее вечером 3 июля в в Дарницком районе Киева патрульная полиция остановила автомобиль за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар. Он был задержан по подозрению в вождении в состоянии наркотического опьянения.

Топ комментарии

  • Rhodesian
    Сложно не согласиться с собачим ротом, - "Слуга Урода", - это сборище поддонков и негодяев всех мастей.
  • Виноградарь
    Як цікаво почала пащекувати дупа Бєні...
  • Привет
    Так ведь и ты само...аферист...мошенник и наркоман...ты сам из этого же стада...ты такое же дерьмо..
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