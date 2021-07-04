"Слуги народа - партия аферистов, мошенников и наркоманов", - Дубинский
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Народный депутат Украины Александр Дубинский прокомментировал ситуацию с коллегой из "СН" Евгением Брагаром, которого задержали по подозрению в вождении в состоянии наркотического опьянения.
Как передает Цензор.НЕТ, свою позицию Дубинский изложил в Фейсбуке.
Он отметил: "Депутат СН Брагар, который предлагал продать собаку и заплатить за коммуналку - остановлен полицией за вождение в состоянии наркотического опьянения.
Что для меня многое теперь обьясняет…
Партия Аферистов, Мошенников и Наркоманов".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее вечером 3 июля в в Дарницком районе Киева патрульная полиция остановила автомобиль за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар. Он был задержан по подозрению в вождении в состоянии наркотического опьянения.