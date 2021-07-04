Провокацию британского корабля возле берегов оккупированного Крыма спланировали США, - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в США "спланировали провокацию" с британским эсминцем в Черном море у Крымского полуострова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Крым.Реалии.

"Я думаю, что суть подобных операций планируется все-таки у старших товарищей – все-таки за океаном", – сказал Песков.

Он утверждает, что "в данном случае эсминец был просто инструментом провокации". "И президент (РФ Владимир Путин) объяснил, что так прощупываются какие-то узкие места, слабые места в системе отслеживания целостности границы, в системе реагирования и т. д. и т. п. Это сознательная, хорошо спланированная провокация", – сказал Песков.

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Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

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