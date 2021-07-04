В белорусском Столине задержан гражданин Украины Рабешко, - правозащитники

По месту жительства в белорусском Столине задержан 24-летний гражданин Украины Павел Рабешко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитного центра "Весна".

"3 июля продолжаются задержания, обыски, заводятся новые политически мотивированные уголовные дела. Власти усиливают различные формы давления и репрессий в отношении людей за их активную гражданскую позицию", - отмечают правозащитники.

Им известно о задержаниях в Бресте (супруги Дмитрий и Юлия Велесницкие), Минске (Иван Лобырев, Артем Терешко, Роман Барышевский, Дина Михновец, Денис Урбанович, Арсений Чижик, Олег Фомин) и Столине.

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"Сегодня около 17 часов по месту жительства в Столине был задержан 24-летний гражданин Украины с видом на жительство в Беларуси Павел Рабешко.

По месту жительства парня провели обыск, в котором, по информации, принимали участие пять сотрудников милиции. Был изъят телефон, а самого Павла задержали и увезли в неизвестном направлении. Что стало поводом для приезда сотрудников - пока неизвестно.

По предварительной информации, его отвезли в пинское КГБ", - информируют правозащитники.