В белорусском Столине задержан гражданин Украины Рабешко, - правозащитники
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитного центра "Весна".
"3 июля продолжаются задержания, обыски, заводятся новые политически мотивированные уголовные дела. Власти усиливают различные формы давления и репрессий в отношении людей за их активную гражданскую позицию", - отмечают правозащитники.
Им известно о задержаниях в Бресте (супруги Дмитрий и Юлия Велесницкие), Минске (Иван Лобырев, Артем Терешко, Роман Барышевский, Дина Михновец, Денис Урбанович, Арсений Чижик, Олег Фомин) и Столине.
"Сегодня около 17 часов по месту жительства в Столине был задержан 24-летний гражданин Украины с видом на жительство в Беларуси Павел Рабешко.
По месту жительства парня провели обыск, в котором, по информации, принимали участие пять сотрудников милиции. Был изъят телефон, а самого Павла задержали и увезли в неизвестном направлении. Что стало поводом для приезда сотрудников - пока неизвестно.
По предварительной информации, его отвезли в пинское КГБ", - информируют правозащитники.