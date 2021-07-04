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Папа Римский Франциск госпитализирован после воскресной проповеди - ему проведут плановую операцию

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Папа Римский Франциск госпитализирован после воскресной проповеди - ему проведут плановую операцию
Папу римского Франциска 4 июля направили в римскую больницу Джемелли, где ему сделают плановую операцию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил новостной портал Святого престола Vatican News.

Папе Римскому проведут хирургическое вмешательство из-за дивертикулярного стеноза толстой кишки. Понтифика прооперирует профессор Серджио Альфьери. Доктор работает в отделении медицинских и хирургических наук больницы и возглавляет операционное отделение комплекса хирургии пищеварительной системы.

"Он специализируется на общей и пищеварительной хирургии, а также хирургии толстой кишки, желудка и поджелудочной железы. Очередной медицинский бюллетень будет выпущен по окончании операции", – сообщили в пресс-службе Святого престола.

Перед визитом в больницу Франциск приветствовал публику на площади Святого Петра в соответствии с воскресной традицией и рассказал, что планирует посетить Венгрию и Словакию в сентябре, добавило издание Corriere della Sera.

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Топ комментарии

  • Привет
    Гундосик позвонил...и вот результат..
    4-0 проигрыш тоже результат того что гундосик свой пятак перед игрой вставил..
  • Ksenia VB
    Хто сказав ?
  • krot_lub
    Зеленський вчора нашій команді в Рим телефонував, добре що не приїхав.
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