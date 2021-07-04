Moet Hennessy все-таки переименует свое шампанское в "игристое вино" ради продолжения поставок в РФ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
В тексте заявления компании, опубликованного Bloomberg, говорится, что решение принято в соответствии с новым требованием российского законодательства, которое оставляет название французского региона Шампань для игристых вин, произведенных в РФ.
"Поправки, требующие упоминания игристого вина на задней стороне бутылок с шампанским, привели к временной приостановке поставок для корректировки с точки зрения логистики и регулирования. Как только это будет сделано, поставки возобновятся как можно скорее", - отмечается в заявлении Moet Hennessy.
Напомним, согласно принятым недавно Госдумой РФ поправкам к закону о регулировании алкогольной продукции, наименование "шампанское" остается только за продукцией российских производителей. Импортная же продукция, в том числе и французское шампанское, согласно букве закона, именуется игристыми винами. 2 июля документ подписал президент Владимир Путин.
После этого стало известно, что Moet приостанавливает экспорт в Россию.