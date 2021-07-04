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"Слуга народа" Гурин о задержанном по подозрению в нетрезвом вождении коллеге Брагаре: Знаю Евгения, и наркотики ему совершенно точно не нужны

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"Слуга народа" Гурин о задержанном по подозрению в нетрезвом вождении коллеге Брагаре: Знаю Евгения, и наркотики ему совершенно точно не нужны
"Слуга народа" Дмитрий Гурин вступился за коллегу по фракции Евгения Брагара.

Об этом в Facebook написал "слуга народа" Дмитрий Гурин, передает Цензор.НЕТ.

"Пишут, что народного депутата нашей фракции Евгения Брагара задержали при руководстве транспортным средством во время наркотического опьянения. Результаты анализов мы еще увидим, но уже сейчас могу сказать - я знаю Евгения и наркотики ему совершенно точно не нужны", - написал он.

Слуга народа Гурин о задержанном по подозрению в нетрезвом вождении коллеге Брагаре: Знаю Евгения, и наркотики ему совершенно точно не нужны 01

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Напомним, 4 июля СМИ сообщили, что накануне вечером в Киеве патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар. Остановили народного избранника за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что Брагар находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование. 

Автор: Анна Судак

Топ комментарии

  • Имярек
    Тобто, Женя довбанутий і без наркоти...
  • Rhodesian
    Да уж, - человеку, который предлагает бабушке продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку, точно не нужны наркотики=)
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    "Слуга народа" Гурин о задержанном по подозрению в нетрезвом вождении коллеге Брагаре: Знаю Евгения, и наркотики ему совершенно точно не нужны - Цензор.НЕТ 6144
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