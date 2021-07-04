Арестович договорился встретиться с пользователем, которого накануне обозвал "х#есосом", 9 июля на Майдане

Советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Алексей Арестович согласился на встречу с пользователем, с которым они обменялись оскорблениями накануне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарии под постом пользователя Нєжинскій Гурок.

В частности тот отмечает, что не может встретиться с Арестовичем в назначенное ранее время - 11:00 понедельника, потому что работает врачом, а пациенты ему дороже, и предлагает встретиться в пятницу в 18:00. Кроме того, настаивает, что лучше это сделать не на Банковой, а на Майдане.

Советник Ермака указывает, что в 19:00 у него официальное мероприятие и предлагает вариант в 17:00. Они оба соглашаются, что это будет возле стелы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Х#есос безграмотный, они сами так захотели, чмо объ#банное, - советник Ермака Арестович о скандале с каблуками





Напомним, пользователь Нєжинскій Гурок опубликовал скриншот начала статьи из The Guardian с критикой обуви курсанток, тренерующихся перед парадом. Изображение он сопроводил подписью: "Тільки нагадаю, що Олексій Арестович являється позорним п#дарасом". И затегал Арестовича. В комментарии пришел сам советник Ермака и ответил, что автор не прав, а также "Х#есос безграмотный". В ответ на замечания других пользователей, Арестович дописал: "Все, что на что вы сподобитесь при встрече - раком встать, клоуны.) Подходите, помогу.)", а после уточнений, куда и когда приходить, сообщил: "Подходи в понедельник в 11.00 на Банковую, 11.). Уделю тебе десять минут".