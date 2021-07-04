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Арестович договорился встретиться с пользователем, которого накануне обозвал "х#есосом", 9 июля на Майдане

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Арестович договорился встретиться с пользователем, которого накануне обозвал "х#есосом", 9 июля на Майдане
Советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Алексей Арестович согласился на встречу с пользователем, с которым они обменялись оскорблениями накануне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарии под постом пользователя Нєжинскій Гурок.

В частности тот отмечает, что не может встретиться с Арестовичем в назначенное ранее время - 11:00 понедельника, потому что работает врачом, а пациенты ему дороже, и предлагает встретиться в пятницу в 18:00. Кроме того, настаивает, что лучше это сделать не на Банковой, а на Майдане.

Советник Ермака указывает, что в 19:00 у него официальное мероприятие и предлагает вариант в 17:00. Они оба соглашаются, что это будет возле стелы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Х#есос безграмотный, они сами так захотели, чмо объ#банное, - советник Ермака Арестович о скандале с каблуками

Арестович договорился встретиться с пользователем, которого накануне обозвал х#есосом, 9 июля на Майдане 01
Арестович договорился встретиться с пользователем, которого накануне обозвал х#есосом, 9 июля на Майдане 02

Напомним, пользователь Нєжинскій Гурок опубликовал скриншот начала статьи из The Guardian с критикой обуви курсанток, тренерующихся перед парадом. Изображение он сопроводил подписью: "Тільки нагадаю, що Олексій Арестович являється позорним п#дарасом". И затегал Арестовича. В комментарии пришел сам советник Ермака и ответил, что автор не прав, а также "Х#есос безграмотный". В ответ на замечания других пользователей, Арестович дописал: "Все, что на что вы сподобитесь при встрече - раком встать, клоуны.) Подходите, помогу.)", а после уточнений, куда и когда приходить, сообщил: "Подходи в понедельник в 11.00 на Банковую, 11.). Уделю тебе десять минут".

Автор: Анна Судак

Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Щось не віриться що Арестович прийде - надто "воно" бздикливе і розуміє що ця зустріч буде для нього ганьбою (журналюги ж таке не пропустять і будуть його "пасти ще за дві години до початку зустрічі) А він не звик "за базар отвєчать"! Тому "затупить" і під якимось приводом "зіллється"!
  • Rhodesian
    Аферистович зассить, - инфа 100%
  • Стрелок
    Арестович договорился встретиться с пользователем, которого накануне обозвал "х#есосом", 9 июля на Майдане - Цензор.НЕТ 1732
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