Громкое дело Саакашвили тихонько закрыли. Следствие не нашло доказательств вины. Это о доверии к прокуратуре и отсутствии ее реформы, - журналистка Ромалийская

Дело против Михеила Саакашвили об акциях под Радой в 2017 году и о деньгах, которые он, по версии следствия, получал за них от Курченко, закрыли.

Об этом сообщила в Facebook журналист Ирина Ромалийская, информирует Цензор.НЕТ.

"Дело в отношение Михейла Саакашвили в Украине - закрыто. Я прочитала документы. Для начала напомню, о чем оно было. В 2017 году Саакашвили организовывал акции протеста около Верховной Рады. Под парламентом разбивали палатки, там ночевали активисты, а BBC выходили с заголовком "Начало Майдана-3?". Неожиданно во всем этом появился бежавший в Россию соратник Януковича Сергей Курченко. По версии Генеральной прокуратуры, Курченко и Дынник, вступив в сговор с ФСБ (которая хотела руководить политическими процессами в Украине), давали деньги на акции Михейлу Саакашвили и его подельнику Северину Дангадзе. Донгадзе с Саакашвили якобы даже планировали захватить здание Верховной Рады! И в финале Саакашвили должен был стать президентом Украины. Все за деньги ФСБ-Курченко. Такую версию выстраивала тогда Генпрокуратура во главе с Юрием Луценко", - пишет Ромалийская.

По ее словам, в деле есть телефонный разговор Курченко и Саакашвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Саакашвили "поставлено на паузу", прокуратура считает, что он в Нидерландах, - журналистка Ромалийская

"Курченко говорит: "У меня в Украине есть бизнес-интересы, у меня есть финансовые ресурсы и у меня есть возможность в России заходить в разные кабинеты. И я заинтересован в том, чтоб построить с вами какую-то такую историю длинную". Саакашвили отвечает, что отправит к нему на переговоры "доверенного человека". Экспертиза подтвердила подлинность этого разговора", - сообщает журналистка.

Она отмечает, что Дангадзе признал свою вину и был осужден, дал показания на Саакашвили, пошел на сделку со следствием, чуть посидел и вышел.

"Задокументированы факты передачи денег - 117 тысяч долларов и 125 тысяч евро. Также в деле есть свидетели, которые рассказывали, что они получали по 100-150 гривен за участие в акциях протеста. Саакашвили был допрошен. Сказал, что никаких денег ни от кого не получал - ни от Дангадзе, ни от Курченко. А разговора с Курченко он не помнит и лично с ним не знаком. Это дело заморозили уже при новом президенте - при Зеленском, который позволили Саакашвили вернуться в Украину и даже дал ему какую-то должность. Знаете, каким образом дело заморозили? Очень смешно. Саакашвили возвращается в Украину, его снимают все камеры, президент даёт какую-то должность, но украинские прокуроры формально считали, что Саакашвили находится в Нидерландах. Отправили туда запрос с просьбой допросить Михаила Николозовича. А Нилерланды - не отвечали. И тогда, в 2020, дело официально приостановили. А сейчас оно и вовсе закрыто. Доказательств вины Саакашвили следствие не нашло. Это хорошая демонстрация того, как в Украине открываются подобные громкие дела и как они закрываются. О доверии к прокуратуре. И об отсутствии ее реформы", - резюмирует Ромалийская.

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