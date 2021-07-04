Варианты вопросов для переговоров Зеленского и Путина готовятся, но разглашаться не будут, - Арестович
Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".
"Варианты (вопросов для переговоров. - Ред.) готовятся, но мы не можем их анонсировать по той простой причине, что переговоры любят тишину. Если сейчас их проанонсировать, то начнется информационное противодействие, дипломатическое противодействие. И мы можем не получить того результата, на который рассчитываем", - сказал он.
Кроме того, разглашение подготовительного этапа переговоров противоречит нормам дипломатии.
"Есть правила дипломатии, которые запрещают прямо это делать. В частности, Копенгагенская конвенция. И общей фигурой умолчания является сообщение планов на переговоры до того, как эти переговоры состоятся. Выходят только с готовыми решениями. Так работает международная дипломатия, и я не стану нарушать эти правила", - акцентировал Арестович.