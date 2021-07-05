Украинский фильм "Мать Апостолов" завоевал награду кинофестиваля в Лас-Вегасе

Украинская военная драма "Мать Апостолов" победила на фестивале в Лас-Вегасе и Нью-Йорке. А теперь этот полнометражный фильм претендует на восемь номинаций на Итальянском кинофестивале в Соренто.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Cуспільне.

Фильм основан на реальных историях женщин, чьи сыновья воевали за Украину в 2014 году. Картина повествует о любви матери к сыну и о трагедии, которую несет война. Режиссером-постановщиком ленты является Заза Буадзе, продюсером - Дмитрий Овечкин. Главные роли в фильме исполнили - Наталья Половинка, Богдан Бенюк и Александр Пожарский.

Наталья Половинка в фильме сыграла роль матери, которая ищет сына-летчика, чей самолет сбили над оккупированными территориями.

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В конце мая фильм "Мать Апостолов" победил на Нью-Йоркском фестивале, где были представлены 900 лент из 50 стран. Там фильм претендовал на три номинации и победил во всех трех - это лучшая лента, женская роль и сценарий. А на прошлой неделе фильм победил на фестивале в Лас-Вегасе.

Лента "Мать Апостолов" уже была зимой в украинском прокате, однако планируется, что в октябре ее еще раз покажут на больших экранах.