Некоторые почтальоны зарабатывают до $1 тыс. в месяц, - Смелянский

Хотя официальная ставка почтальона 6 тысяч гривен, получает он больше. Некоторые работники почты даже могут зарабатывать до тысячи долларов ежемесячно.

Об этом руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский рассказал в интервью НВ Бизнес, передает Цензор.НЕТ.

"У почтальона 6 тысяч - это только зарплата. А он получает, например, 7% с проданного, 15-30% за качество доставки, когда они принимают платежи - за каждый платеж и так далее. У нас сегодня есть почтальоны, которые зарабатывают более тысячи долларов", - сказал Смелянский.

Также часть заработков почтальонов, рассказал руководитель "Укрпочты", составляют "чаевые". Их, как правило, платят пенсионеры и юридические лица.

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"Скажем, в Киеве почтальоны, которые обслуживают юрлиц. У них чаевые доходят до 500 гривен в месяц с одной компании", - сказал Смелянский.

При этом руководитель компании отметил, что в последнее время объем работы почтальонов значительно снизился. Ведь падает количество предоплаченных газет, а пенсионеры переходят на обслуживание в банках. По словам Смелянского, проблема в том, что в селах много почтальонов работают только на полставки.