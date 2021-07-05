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Связь с вакцинацией не установлена: в Pfizer отреагировали на смерть винничанина после прививки от COVID-19

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Связь с вакцинацией не установлена: в Pfizer отреагировали на смерть винничанина после прививки от COVID-19
В компании Pfizer заявили, что смерть 47-летнего жителя Винницы не связана с вакцинацией от коронавируса их препаратом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет Reuters.

В заявлении говорится, что они "сейчас думают о семье погибшего".

"Мы очень серьезно относимся к побочным эффектам, которые потенциально связаны с нашей вакциной от COVID-19, BNT162b2. Мы отмечаем, что в данном случае причинно-следственная связь не установлена", - сообщили в компании.

Также они отметили, что на сегодняшний день более 400 миллионов человек во всем мире были вакцинированы вакциной Pfizer.

"Важно отметить, что серьезные побочные эффекты, не связанные с вакциной, к сожалению, могут возникать с такой же скоростью, как и среди населения в целом", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина умер после вакцинации Pfizer в Виннице: предварительная причина - сердечная недостаточность

В Винницкой области 47-летний украинец умер через четыре часа после того, как сделал прививку вакциной Pfizer. Это произошло в пятницу, 2 июля.

Председатель комиссии биобезопасности при СНБО Сергей Комисаренко не считает смерть привитого вакциной Pfizer украинца связана с американским препаратом.

Позже была названа предварительная причина смерти 47-летнего жителя Винницы.

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Топ комментарии

  • Lyk Omore
    Не колитесь,естественный отбор никто не отменял.😁
  • Наталка Науменко 17b185cf
    зв'язок не в с т а н о в л е н о - не значить,що зв'язка не було
  • Антип61
    Ну, давай сравним шансы.
    Украина 2,2 млн случаев ковида - 52 тысячи смертей.
    2,9 млн доз вакцин - 2 смерти 1-я - от тромбоэмболии (женщина либо не знала о своей болезни, либо проигнорировала явное противопоказание к вакцинации) 2-я - та что сейчас обсуждается.
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