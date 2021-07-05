В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 244 новых случая заражения, 419 человек выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 4 июля 2021 в Украине зафиксированы 244 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 5, медработников - 0).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 333 человека;
летальных случаев - 14;
выздоровели - 419 человек;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 9 889 человек,
методом ИФА - 1 712 человек,
экспресс-тестами - 5 750 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболелм - 2 237 823 человека;
выздоровел - 2 171 601 человек;
летальных случаев - 52 484;
проведено ПЦР-тестов - 10 925 065.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (101), Житомирской (17), Одесской (16), Киевской (15) и Винницкой (11) областях", - рассказали в Минздрав.