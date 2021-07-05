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Украина все еще в пятерке лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе и 51-м месте в мире. ИНФОГРАФИКА

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Украина все еще в пятерке лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе и 51-м месте в мире. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 5 июля в мире зарегистрировали 329 858 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 168 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 184 572 671 случай инфицирования, из них 329 858 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 993 573 человека, из них 6 168 за минувшие сутки.

Украина все еще в пятерке лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе и 51-м месте в мире 01

Побороли болезнь и вылечились 168,9 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина все еще в пятерке лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе и 51-м месте в мире 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 68-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 12, по летальным случаям - 51-ю и 5-ю позицию соответственно.

Украина все еще в пятерке лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе и 51-м месте в мире 03

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Топ комментарии

  • Максим Бондаренко b802a304
    Буде ще гірше. Сиджу в черзі до хірурга. Всі без масок. Перед тим кілометрова черга в реєстратуру. Теж всі без масок і в маленькому приміщенні. І лікарі з медсестрами теж без масок. Ще й неофіційно відмовляють вакцинуватись.
    Враховуючи невакцинованість- через три тижні тут буде індійський звиздець
  • Герхард
    В Британии, в которой уже лютует Дельта всего 15 за счет того, что уже достаточно много вакцинированных. Заболеваемость растет, а смертность нет.

    А в Украине самотеком. Т.е. через какое-то время динамика будет, как на Роисе.
  • Muron
    Це завдяки поцам - "майстрам спорту з боротьби з короновірусом". Ну що, любителів зепоців, наголосували ? Готуйтесь податки ще більше платити Бєні і Компанії орендарів України
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