Обвал цен на электроэнергию произошел из-за махинаций трейдеров под покровительством НКРЭКУ, - директор "Д.Трейдинг"

Обвал цен на оптовом рынке электроэнергии (в сегменте "на рынке на сутки вперед") стал следствием махинаций трейдеров и поставщиков, действующих под покровительством регулятора НКРЭКУ.

Об этом сообщил генеральный директор "Д.Трейдинг" Виталий Бутенко в колонке для издания Цензор.НЕТ.

"Падение цен на РСВ - это результат бесконтрольных манипуляции со стороны поставщиков / трейдеров электроэнергии, которые вполне "законно" занимаются манипуляциями на рынке РСВ под "покровительством" регулятора", - сообщил Бутенко.

Он отметил, что об этом уже открыто говорят на заседаниях СНБО, в кабинетах исполнительной и законодательной власти.

По его словам, одна из самых распространенных спекулятивных схем заключается в том, что трейдеры благодаря пробелам в законодательстве и несовершенству правил работы на рынке электроэнергии, которые установил Регулятор, скупают на аукционах электроэнергию у АЭС, Гарпока и "Центрэнерго" не для конечного промышленного потребителя, а для перепродажи на РСВ.

"Даже поверхностный анализ показывает насколько массовыми и "бесстрашными"стали манипуляции со стороны трейдеров-спекулянтов, которые чувствуют защиту регулятора. Эта ситуация длится более года и стала возможной после того, как Регулятор изменил правила работы рынка электроэнергии", - отметил Бутенко.

Вчерашние обвинения НКРЭКУ в адрес "Д.Трейдинг" Бутенко назвал попыткой переложить ответственность за собственные ошибки комиссии на прозрачных участников рынка.

Напомним, накануне НКРЭКУ выразило возмущение уменьшением заработка приближенных к себе трейдеров из-за отказа реальных производителей - ТЭС и АЭС - продавать ток спекулянтам на РСВ, и переходом на двусторонние договора напрямую с потребителями.

При этом за несколько недель до этого руководство НКРЭКУ и комитета ВР по вопросам энергетики на заседании СНБО призвали всех участников переходить на двусторонние договора.