За неделю на водоемах Украины погибли 53 человека, во время пожаров - восемь, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 28.06 по 4.07 во время пожаров в Украине погибли 8 человек, на водных объектах - 53.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 445 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 57 человек.

За неделю ликвидировано 977 пожаров, спасены на пожарах 28 человек и не допущено уничтожение огнем 227 зданий и 42 ед. техники. Во время пожаров погибли 8 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 402 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 129 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 770 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 53 человека.

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