Просроченная газировка, особенно в жару, это биологическое оружие, - ЦОЗ

В просроченных газированных напитках зачастую могут содержаться опасные для здоровья вещества, особенно в жаркое время года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила специалист по факторам риска Центра общественного здоровья Минздрава Наталия Усенко

По ее словам, просроченные напитки опасны тем, что там развивается грибковая флора, кроме того, в жару быстрее протекают химические реакции.

"В продукты питания так или иначе добавляются консерванты, ароматизаторы, которые являются фотонестойкими, на солнце происходят фотохимические реакции, и эти вещества превращаются во что-то, абсолютно небезопасное для нашего здоровья. Продукты с истекшим сроком хранения – это биологическое оружие", - объяснила специалист ЦОЗ Минздрава.

Усенко также рассказала, что кроме органических кислот в газированные напитки добавляют фосфорную кислоту.

"Она не позволяет углекислому газу, которым искусственно насыщают напитки, быстро выходить из воды. И ощущение на зубной эмали – это фосфорная кислота", - сказала Усенко.

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