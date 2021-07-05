Достроен еще один участок "Турецкого потока": Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины

Сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода-перемычки между двумя странами, которой Венгрия сможет получать российский газ через черноморский газопровод, а не через Украину.

Национальное телевидение Сербии сообщило о сварке "золотого" стыка газопровода на границе двух стран, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября (с начала нового газового года).

Длинна сербского участка газопровода Турецкий поток около 403 км. Пропускная способность – 13,9 млрд кубов в год. Проект включает четыре метрологические и одну компрессорную станцию. Ветка соединяется с болгарским участком газопровода Турецкий поток в городе Заечар, а с венгерской газотранспортной системой – в Хоргоше. Сейчас реализуется первый этап создания перемычки между Сербией и Венгрией мощностью 6 млрд кубов в год. Он предусматривает строительство 15 км линейной части. Венгрия в 2020 году получила 8,6 млрд кубов российского газа.

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Газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция, Македония и Румыния.

С начала 2021 года газ по новому маршруту получили Сербия, а также Босния и Герцеговина.

Планируется, что газ "Турецкого потока" через Сербию должен дойти до Венгрии и Австрии.