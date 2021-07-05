Переделывали нелетальное оружие в боевое и сбывали криминалитету: СБУ обезвредила ОПГ на Виннитчине. ФОТОрепортаж

СБУ обезвредила в Винницкой области организованную группировку, которая специализировалась на продаже огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По оперативным данным, клиентами злоумышленников были представители криминальных кругов региона.

"Установлено, что в состав группы входило несколько местных жителей. Злоумышленники устроили подпольную мастерскую по переработке нелетального оружия в боевое состояние. Своих клиентов они подыскивали через личные связи, в том числе в криминальной среде", - сказано в сообщении.

Отмечается, что деятельность злоумышленников имела системный характер. При этом сотрудники СБУ задокументировали незаконную продажу дельцами 4 единиц нарезного оружия и патронов к нему.

Сейчас организатору группировки сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники Управления СБУ в Винницкой области совместно со следователями и подразделением уголовного розыска областного управления Национальной полиции и под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры.





Фото: сайт СБУ