"Слуга народа" Холодов хочет посчитать сколько "серых" iPhone в Украине

Из-за схем серого импорта электронной техники госбюджет теряет огромные суммы налогов – от 10 до 30 млрд грн в год.

Об этом рассказал нардеп "Слуги народа" Андрей Холодов, передает Цензор.НЕТ.

"Журналисты спрашивают, подешевеют ли айфоны после открытия офиса Apple в Украине. Не думаю. Цены на технику Apple сейчас в Украине не особо отличаются от цен в странах ЕС, и открытие офиса на них принципиально не повлияет. Главная проблема с Apple в другом. Сейчас айфоны и планшеты в огромных количествах завозятся серым импортом. ‼️ Из-за схем серого импорта госбюджет теряет огромные суммы налогов – от 10 до 30 млрд грн в год (справедливости ради надо сказать, что в этой сумме не только Apple, но и Samsung, и другая техника подешевле). Вы наверняка знаете, что за наличные в некоторых магазинах айфон можно купить дешевле, чем если платить за него картой. Собственно, сначала они завозятся огромными серыми партиями, а потом за нал продаются в магазинах, которые с виду похожи на легальных торговцев, но на самом деле таковыми не являются", - рассказал он.

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"Я на днях подал депутатские запросы в Нацкомиссию по регулированию в сфере связи и информатизации и таможню, хочу получить точное количество официально ввезенных смартфонов и количество используемых в Украине. Путем простого арифметического действия мы сможем установить количество "серых" телефонов, с которых не заплачены налоги, и оценить ущерб бюджету более точно. Да, есть какое-то количество смартфонов, которые сами украинцы покупают во время поездок за границу и привозят для личного использования, но я уверен, что это 1-2% от той дельты, которую мы получим", - отметил нардеп.

"Кроме того, сейчас серые импортеры завозят последние айфоны и декларируют цену на уровне $150, в несколько раз занижая налоги. Когда технику официально начнет завозить Apple – они будут декларировать их по $600-700 и платить все налоги по закону. Сразу же индикативы начнет задавать официальный импортер, и через полгода уже никто не сможет повторять свои старые фокусы. Те, кто давно пользуется айфонами и привык к ним, будет покупать у официалов. Легальные официальные импортеры будут давать и нормальную гарантию на технику – это тоже важно, потому что сейчас гарантийное обслуживание часто является проблемой. Поэтому снижения цен на технику Apple я бы особо не ожидал. А вот наведение порядка на рынке, значительный рост налоговый платежей в бюджет, нормальный постпродажный сервис, снижение доли серого импорта и контрабанды - это то, на что мы можем рассчитывать в среднесрочной перспективе", - резюмировал Холодов.



