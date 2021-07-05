"Принцесса + принцесса": Из библиотек Ивано-Франковской области изымут книгу об однополых отношениях

Из библиотек Ивано-Франковской области изымут все экземпляры книги-комикса "Принцесса + принцесса: долго и счастливо", в которой описываются отношения между двумя девушками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

Отмечается, что речь идет о 46 экземплярах, которые были закуплены в библиотеки за счет госбюджета. Решение об изъятии этой книги приняла Ивано-Франковская ОГА после обращения представителей христианских общин города и областной организации объединения "Просвита".

Об изъятии из библиотек книги во время заседания депутатской комиссии по вопросам культуры в четверг, 1 июля, заявила заместитель начальника управления культуры Ивано-Франковской ОГА Мирослава Корнелюк.

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"Нам поступило письмо о книге "Принцесса + принцесса". Мы уже знаем сколько экземпляров в наших библиотеках. Мы действительно их распространили по всем библиотекам, ни много - по одной, по две в каждой (библиотеке. - Ред.). Сейчас мы изымаем эти книги. Мы отреагировали на письмо", - сообщила Корнелюк.

Основанием для изъятия книг, по ее словам, стали обращения от представителей христианских общин Ивано-Франковска и от заместителя председателя областного объединения "Просвита" Михаила Сички. В обоих обращениях указывалось, что книга "Принцесса + принцесса" подрывает институт семьи в Украине.

Закупку книги-комикса "Принцесса + принцесса" провели еще в начале года. Всего Министерство культуры Украины и Украинский институт книги приобрели 1240 экземпляров этой книги. Книга рекомендована для детей от пяти лет, в ней описаны отношения между двумя девушками, которые завершаются их свадьбой.

В комментарии изданию Михаил Сичка заявил, что считает, что эту книгу закупили не из-за художественной ценности, а потому, что она пропагандирует нетрадиционные отношения.

"Книгу закупают не потому, что она имеет большую художественную ценность, а как раз пропагандирует то нетрадиционное. Поэтому мы против того, чтобы такую ​​книгу за государственный счет распространяли в библиотеках. Такие книги провоцируют конфликт в обществе. Я против того, чтобы за государственные средства провоцировать конфликт. По моему мнению, государство другое должно пропагандировать, и когда покупают такие книги, должны посоветоваться с общественностью", - считает он.

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