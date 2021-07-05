Арестович заявил, что "позорно сливается" со встречи с пользователем, которого ранее обозвал "х#есосом". В соцсети подозревают, что "папа Подоляк надавал Люсе тумаков"

Советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Алексей Арестович перенес встречу с пользователем, с которым они ранее обменялись оскорблениями, поскольку "сверху" ему дали понять, что делать этого не стоит.

Об этом на своей странице в Facebook написал пользователь соцсети Ночной Cталкер, передает Цензор.НЕТ.

"Видел я мудаков с раздутым до неба ЧСВ (чувство собственной важности. - Ред.), но чтобы с таким...

Поясните кто-нибудь Люсе, что он к высшему государственному уровню имеет такое же отношение, как уборщица Рады к законотворчеству. Подозреваю, что папа Подоляк надавал Люсе тумаков, лишил денег на мороженое и сказал примерно следующее: "Ты, долбень, когда нанюхался, не смей в ФБ лезть!" - написал он.



Фото: Ночной Cталкер/Facebook

Напомним, пользователь Нєжинскій Гурок опубликовал скриншот начала статьи из The Guardian с критикой обуви курсанток, тренерующихся перед парадом. Изображение он сопроводил подписью: "Тільки нагадаю, що Олексій Арестович являється позорним п#дарасом". И затегал Арестовича. В комментарии пришел сам советник Ермака и ответил, что автор не прав, а также "Х#есос безграмотный". В ответ на замечания других пользователей, Арестович дописал: "Все, что на что вы сподобитесь при встрече - раком встать, клоуны.) Подходите, помогу.)", а после уточнений, куда и когда приходить, сообщил: "Подходи в понедельник в 11.00 на Банковую, 11.). Уделю тебе десять минут".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Х#есос безграмотный, они сами так захотели, чмо объ#банное, - советник Ермака Арестович о скандале с каблуками

Позже Арестович договорился встретиться с пользователем, которого ранее обозвал "х#есосом", 9 июля на Майдане.