Разбойное нападение на мать замдиректора МВФ: полиция задержала бандита, женщина в больнице
Об этом Рашкован написал на своей странице в Facebook , передает Цензор.НЕТ.
"Сначала со спины ударил лопатой по голове. Потом, когда она упала, бил ее на земле лопатой, потом ногами по лицу ... потом украл золотую цепочку с шеи и убежал ... Спасло чудо и соседи, которые вызвали скорую и полицию", - написал он.
Рашкован отметил, что полиция сработала отлично - преступника поймали.
"Маму осмотрели в больнице, сделали все тесты. Она приходит в себя ... хотя соседи говорят, что ситуация не очень простая...", - сообщил он.
"Я никогда не пишу о плохом у себя на странице. И сейчас тоже не об этом. Просто берегите родителей и, если вы далеко, просите их все же звонить, когда в их жизни происходят несчастья. Их несчастье часто становятся нашими ...", - добавил Рашкован.