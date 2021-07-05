Многие действия Лукашенко и для Москвы становятся сюрпризом, иногда он действует более опрометчиво, чем та же Россия, - белорусский политический аналитик Шрайбман

Белорусские власти известны своими регулярными просчетами. Они и в истории с Протасевичем вряд ли думали, что за него им прилетят секторальные санкции.

Об этом заявил белорусский политический аналитик Артем Шрайбман в интервью Цензор.НЕТ.

Шрайбман отметил, что Россия вряд ли имеет такую степени погружения в белорусскую внутреннюю политику, которую за ней часто подозревают в Украине и на Западе.

"Многие действия Лукашенко и для России становятся сюрпризом. Я не говорю, что абсолютно все; не утверждаю, что российские спецслужбы вообще не занимаются такими провокациями. Нет, это возможно в отдельных случаях. Но истории, которые мы видим в последние месяцы – с репрессиями, ухудшением отношений с Западом, с тем же "Боингом", - нет никаких оснований думать, что белорусская власть не была бы способна на это сама, даже без консультаций с Москвой", - подчеркнул аналитик.

По его словам, здесь не нужно додумывать сущности без необходимости.

"Такие поступки - полностью в стиле белорусской власти. Иногда они действуют намного более опрометчиво и топорно, чем даже Россия со своими Башировым и Петровым. Даже с точки зрения профессионализма часто видны уши белорусского государства. Так что я не сторонник видеть за каждый кустом российскую руку. Даже в случае с такой зависимой страною, как Беларусь", - добавил Шрайбман.

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