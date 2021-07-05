МИД о задержании украинца Рабешко в РБ: Запрос отправлен, ответа от белорусской стороны пока нет. Консулы держат дело на контроле

Украинская сторона проверяет информацию о задержании украинца Павла Рабешко в Беларуси. Вопросом занимается консульство в Бресте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"В Управление внутренних дел Брестского облисполкома и Столинского РОВД Брестской области направлен официальный запрос о подтверждении или опровержении факта задержания, причине и месте пребывания украинца. Ответ пока не получен. Консулы держат дело на контроле", - отметил Николенко.

Напомним, ранее белорусские правозащитники сообщили, что местные силовики задержали 24-летнего гражданина Украины Павла Рабешко. Инцидент произошел в городе Столин, где он был прописан. Причины задержания неизвестны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В белорусском Столине задержан гражданин Украины Рабешко, - правозащитники