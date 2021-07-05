В Беларуси более сакральное отношение к законам. Вне зависимости от того, исходят они от легитимной или нелегитимной власти, - политический аналитик Шрайбман

В белорусской культуре есть крайняя нетолерантность к насилию, отторжение насилия.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал белорусский политический аналитик Артем Шрайбман.

"Белорусский гимн начинается со слов "мы белорусы, мирные люди". Это некая часть национальной ДНК. Знаете, я очень не люблю слово "менталитет"; я не верю в существование этого феномена. Многие разделенные народы показывают себя абсолютно разными с точки зрения политических культур: Северная и Южная Корея, восточные и западные немцы, и так далее. Но у белорусов это отторжение насилия - есть", - рассказал аналитик.

По словам Шрайбмана, когда Россия оккупировала Крым и начала агрессию на Донбассе, Лукашенко удалось пройти выборы 2015 года практически без протестов.

"Потому что тогда запрос на мир был таким, что даже неприятие Лукашенко, которое было довольно широким, не вылилось во что-то серьезное. Люди боялись протестовать, чтобы не повторилась Украина. И в этом смысле то, что говорят про белорусов, имеет под собой какие-то основания. Мы, белорусы, действительно не приемлем насилия – и это было видно даже в тактиках протестующих. Есть и другая черта; она не так глубинна, но вытекает из наших с вами политических режимов. И это то, что, как мне кажется, чудным образом объединяет Украину и Россию. Мне кажется, что в Беларуси - более сакральное отношение к правилам и законам. Вне зависимости от того, исходят они от легитимной или нелегитимной власти. Из-за этого толерантности к нарушению законов в Беларуси меньше, чем в России и в Украине", - отметил аналитик.

Интервью с белорусским политическим аналитиком Артемом Шрайбманом для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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