"Северный поток-2" - это оружие против Украины и Европы, - Зеленский
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Российский газопровод "Северный поток-2" представляет угрозу не только для Украины, но и для Европы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме "Украина 30. Международная политика".
"Введение его в эксплуатацию (Северного потока-2, - Ред.) - это не про экономику, это оружие против Украины, и уверен, это оружие против Европы. В области безопасности это прямая ловушка для всех. Вся Европа должна объединиться, чтобы противостоять этой угрозе", - сказал он.
Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин работает над тем, чтобы Украина осталась транзитером газа после запуска газопровода "Северный поток-2". Германия не хочет, чтобы Украина осталась без дохода в государственный бюджет.