Нардепы зарегистрировали в Раде постановление о возвращении звания Героя Украины Бандере и Шухевичу
Это предполагает соответствующий проект постановления №5721 "О праздновании 80-летия создания Украинской повстанческой армии", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Проектом Постановления предлагается Президенту Украины присвоить звание Герой Украины Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть звание Герой Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу", - говорится в пояснительной записке.
Также предусмотрены рекомендации Кабинету Министров по созданию организационного комитета, разработке, утверждению и исполнению плана мероприятий по празднованию на государственном уровне 80-летия создания УПА.
Проект постановления содержит рекомендации Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины организовать тематические теле- и радиопередачи и обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых в связи с празднованием 80-летия создания УПА.
Органам местного самоуправления рекомендуется обеспечить увековечение памяти о борьбе УПА за независимость Украины и о борцах за независимость Украины в ХХ веке.
Целью проекта является празднование на государственном уровне 80-летия создания УПА и обеспечение надлежащих организационно-правовых условий для такого празднования.
Инициаторами проекта постановления являются народные депутаты от фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос", члены депутатских групп "Доверие", "Партия "За будущее" и внефракционные парламентарии.
14 октября 2022 года исполняется 80 лет со времени создания первых боевых отрядов Украинской повстанческой армии, которая вела вооруженную борьбу за государственную независимость Украины против оккупационных режимов.