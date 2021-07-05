Сторонник Путина и оккупации Крыма режиссер Меньшов умер от COVID-19

На 82-м году жизни умер российский актер и режиссер Владимир Меньшов. В конце июня он заразился коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, о его смерти сообщается на сайте "Мосфильма".

"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что о дате прощания с деятелем искусства будет сообщено позднее.

COVID-19 у Меньшова выявили 26 июня. На тот момент сообщалось, что он переносил инфекцию в легкой форме. Кандидатуру Меньшова планировали выдвинуть на осенних выборах в Госдуму.

Читайте на Цензор.НЕТ: После Крыма надо было брать Донбасс, - российский кинорежиссер Меньшов

Владимир Меньшов — советский и российский деятель кино. Он снял известные советские фильмы "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Москва слезам не верит". В 1981-м его наградили Госпремией СССР. За ленту "Москва слезам не верит" артист получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Напомним, в 2017 году Владимир Меньшов заявлял, что России следовало "брать Донбасс" после оккупации Крыма.

До это стало известно, что он передал 1 миллион рублей писателю и политруку одного из батальонов группировки "ДНР" Захару Прилепину, якобы для медчасти батальона.