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Украина сделала достаточно для получения подтвержденных сроков членства в ЕС и НАТО, - Зеленский

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Украина сделала достаточно для получения подтвержденных сроков членства в ЕС и НАТО, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и украинский народ сделали достаточно, чтобы получить от стран Европейского Союза и Североатланитического Альянса (НАТО) подтверждение, когда и как Украина станет членом ЕС и НАТО соответственно.

"Для нас НАТО – гарантия безопасности прежде всего. И гарантии благосостояния. Украина и украинский народ, я считаю, уже достаточно сделали, чтобы получить от наших партнеров четкие подтверждения того, когда и как Украина будет членом ЕС и НАТО", - сказал Зеленский, выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Президент подчеркнул, что, согласно последним социологическим исследованиям, "свыше 60% населения Украины поддерживают вступление страны в ЕС и НАТО".

"Следует отметить и решение недавнего саммита НАТО-2021, который подтвердил, что Украина будет членом Альянса. Я всегда говорю, что проекты ЕС и НАТО не будут завершенными без Украины. Приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО является основополагающим стратегическим приоритетом внешней политики Украины", - сказал Зеленский.

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    Сделала. Но потом Украина избрала тебя президентом.
    И пока не поумнеет никакого НАТО и уж тем более ЕС, не видать.
  • Дід Панас ccec527d
    Скоро это тело скажет что коррупция побеждена, олигархи сидят на нарах, украинцы получают европейские зарплаты и только порохоботы этого не видят!
  • Show ea73f4f7
    https://censor.net/ru/news/3272402/my_ne_mojem_daje_ponyat_chto_imeet_v_vidu_bayiden_kogda_govorit_chto_u_nas_ogromnye_problemy_s_korruptsieyi
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