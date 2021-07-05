Украина сделала достаточно для получения подтвержденных сроков членства в ЕС и НАТО, - Зеленский
"Для нас НАТО – гарантия безопасности прежде всего. И гарантии благосостояния. Украина и украинский народ, я считаю, уже достаточно сделали, чтобы получить от наших партнеров четкие подтверждения того, когда и как Украина будет членом ЕС и НАТО", - сказал Зеленский, выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Президент подчеркнул, что, согласно последним социологическим исследованиям, "свыше 60% населения Украины поддерживают вступление страны в ЕС и НАТО".
"Следует отметить и решение недавнего саммита НАТО-2021, который подтвердил, что Украина будет членом Альянса. Я всегда говорю, что проекты ЕС и НАТО не будут завершенными без Украины. Приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО является основополагающим стратегическим приоритетом внешней политики Украины", - сказал Зеленский.