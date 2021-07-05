Украина готова к наступлению России, - Данилов. ВИДЕО

В 2014 году Украина не была готова к наступлению России. Ведь кремлевские разведчики, сотрудники главных управлений и соответствующих ведомств уничтожали все, что можно было.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам секретаря СНБО, сейчас, в 2021 году, ситуация совсем другая. Несмотря на то, что ко всему подготовиться невозможно – к основным вызовам, которые можно оценить, Украина является готовой.

"Сейчас у нас совсем по-другому", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Россия - достаточно сильная касательно технического обеспечения. Ведь оккупанты последние годы вкладывали огромные деньги в свои войска.

"У них единственная доктрина, что они с кем-то должны воевать, иначе у них очень быстро происходит развал, если нет внешнего врага", - добавил Данилов.

Данилов подчеркнул, что у нашего государства другая армия и другое вооружение. Кроме того, у Украины появились настоящие партнеры – страны Балтии, Польша, Канада, Соединенные Штаты Америки и Великобритания.

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