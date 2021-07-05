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Мир на украинской земле – моя главная цель как президента, - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной его целью на посту главы государства является мир в Украине, противодействие российскому агрессору, обеспечение суверенитета и восстановление территориальной целостности Украины.

"Мир не где-то, а мир на украинской земле – моя главная цель как президента Украины. Противодействие агрессору, обеспечение суверенитета, восстановление территориальной целостности Украины – наивысший приоритет нашей работы", - заявил Зеленский, выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    За мир воюють. ну тобі цього не зрозуміти
  • Myko
    ДОНЕЦКИЕ ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО - https://www.youtube.com/watch?v=nuvUKfOC8KI

    «мы никогда не будем враждовать, потому что говорим «на одном языке» и на самом деле украинцы и русские - «один народ».


    Мир на украинской земле – моя главная цель как президента, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3880
  • Александр Лихошва
    Знаем знаем, нужно перестать стрелять …
    Но это не мир
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