Зеленский о визите в США: Это не туризм. Поездка должна быть максимально результативной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об активной подготовке к встрече с президентом США Джозефом Байденом для того, чтобы визит в США стал максимально содержательным и результативным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом президент сообщил, выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика".

"Мы закладываем основы новых проектов и инициатив для стратегического партнерства с США. Мы активно готовимся к моему визиту в Вашингтон, который должен быть содержательным, прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и результативным", - отметил глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что представители посольства США и Офиса Президента обсудили подготовку визита Зеленского в Америку.

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