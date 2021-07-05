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Зеленский о визите в США: Это не туризм. Поездка должна быть максимально результативной

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Зеленский о визите в США: Это не туризм. Поездка должна быть максимально результативной
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об активной подготовке к встрече с президентом США Джозефом Байденом для того, чтобы визит в США стал максимально содержательным и результативным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом президент сообщил, выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика".

"Мы закладываем основы новых проектов и инициатив для стратегического партнерства с США. Мы активно готовимся к моему визиту в Вашингтон, который должен быть содержательным, прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и результативным", - отметил глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что представители посольства США и Офиса Президента обсудили подготовку визита Зеленского в Америку.

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Автор: Богдан Русінко

Топ комментарии

  • Andriy
    Потім цього хриплого поца побачимо на пляжі в Майамі.
  • jklpqrs
    поездка куда. тебя никто никуда не приглашал.
  • 5 копійок
    Влаштує Лєнкє шопінг. ТурЬІст на халяву.
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