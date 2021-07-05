Зеленский о визите в США: Это не туризм. Поездка должна быть максимально результативной
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил об активной подготовке к встрече с президентом США Джозефом Байденом для того, чтобы визит в США стал максимально содержательным и результативным.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом президент сообщил, выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика".
"Мы закладываем основы новых проектов и инициатив для стратегического партнерства с США. Мы активно готовимся к моему визиту в Вашингтон, который должен быть содержательным, прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и результативным", - отметил глава государства.
Напомним, ранее сообщалось, что представители посольства США и Офиса Президента обсудили подготовку визита Зеленского в Америку.