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Граница с Беларусью открыта для украинцев, - Кулеба

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Граница с Беларусью открыта для украинцев, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление Александра Лукашенко о закрытии Беларусью границы с Украиной. По его словам, наши граждане могут ее пересекать.

Об этом Кулеба сообщил в ходе форума "Украина 30. Международная политика", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Заявления его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдут ни один факт-чекинг потому, что это просто не соответствует действительности, как и его заявления о том, что граница закрылась. По моей информации, на сейчас граница работает", - заверил министр.

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Напомним, ранее на выходных Государственная пограничная служба заявила, что нет никаких признаков закрытия границы с Беларусью.

Как сообщалось, 2 июля Лукашенко заявил, что поручил белорусским пограничникам полностью закрыть границу с Украиной. Свое решение он объяснил якобы потоком оружия из Украины в Беларусь.

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Грибы вперед ! граница на вход открыта....а на выход только через рашаФСБ
  • 5 копійок
    Нехай зелень туди і їде, дурних нема.
  • Leonid Panteleev 5647a86b
    Граница с Беларусью открыта для украинцев

    В какую сторону?
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