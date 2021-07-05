Граница с Беларусью открыта для украинцев, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление Александра Лукашенко о закрытии Беларусью границы с Украиной. По его словам, наши граждане могут ее пересекать.

Об этом Кулеба сообщил в ходе форума "Украина 30. Международная политика", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Заявления его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдут ни один факт-чекинг потому, что это просто не соответствует действительности, как и его заявления о том, что граница закрылась. По моей информации, на сейчас граница работает", - заверил министр.

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Напомним, ранее на выходных Государственная пограничная служба заявила, что нет никаких признаков закрытия границы с Беларусью.

Как сообщалось, 2 июля Лукашенко заявил, что поручил белорусским пограничникам полностью закрыть границу с Украиной. Свое решение он объяснил якобы потоком оружия из Украины в Беларусь.